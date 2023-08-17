美國海軍作戰部長、上將麥可吉爾迪近日退役，而替補的候選人弗蘭切蒂卻持續遭美國參議員杯葛，所以暫時只能代理，成為美軍第3支高級領導人「從缺」的作戰單位，史無前例。前立委蔡正元16日在《新聞大白話》節目表示，美軍因提供軍人墮胎補助，遭到一名參議員杯葛，被參議院杯葛的軍官至今已超過300人，許多中、上將級軍官都是代理職缺。

美國海軍上將弗蘭切蒂14日接替同日退休的吉爾迪，出任代理海軍軍令部長，在參院持續擱置人事同意案下，她也成為繼陸戰隊司令與陸軍參謀長後，美國參謀首長聯席會議第3位代理成員；不過，若弗蘭切蒂提名案獲國會正式通過，她將成為美國參謀首長聯席會議首位女性成員。

蔡正元提到，美軍被參議院杯葛的軍官已超過300人，杯葛者為共和黨的塔伯維爾，理由是美軍竟提供軍人墮胎補助，因為他是阿拉巴馬州參議員，對墮胎問題非常保守，但他又是軍事委員會老將，所以大家都比較配合他。

蔡正元指出，軍隊提供墮胎服務，就算國防部長生氣也沒用，因為這不是軍事問題，也非人事好壞的問題，而目前美軍有300個位置通通在代理，都是中、上將級的，蔡直言，「所以美國這個問題是很傷腦筋，應該只能慢慢來處理啦，也沒辦法！」