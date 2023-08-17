根據《美麗島電子報》總統大選最新民調，在三腳督的情況下，民進黨參選人賴清德35.7％，國民黨參選人侯友宜21.9％，民眾黨參選人柯文哲21.7％。政黨傾向方面，民眾黨主席柯文哲獲13.6%的國民黨選民支持。媒體人吳子嘉表示，國民黨整合成功了，目前藍軍支持度到了74.6 %，原來是60幾趴，所以這段時間的整合，大概增加10%左右。他更指出，從趨勢來看，侯友宜應該還有上漲空間。

吳子嘉16日在《關鍵時刻》節目中表示，國民黨整合成功了。侯友宜跟柯文哲的民調，兩個是互通的，也就是說，當柯文哲民調開始下滑時，國民黨部分支持度回來了，侯友宜藍軍支持度百分比，目前到了74.6 %，原來是60幾趴，所以這段時間的整合，大概增加10%左右。

吳子嘉接著指出，柯文哲目前還有13.6%的國民黨支持度，這是關鍵點。這13.6%的國民黨支持度，如果能回流到侯友宜身上，也就是「為了團結國民黨」這個口號一旦成功，侯友宜的國民黨支持度，就會與賴清德的民進黨支持度(88.5%)雷同了。從趨勢來看，侯友宜應該還有上漲空間。

吳子嘉指出，如果侯辦執行長金溥聰的輔選策略，能把柯文哲的國民黨支持者拉回來，其中一個是把國民黨支持者拉回來，回到國民黨大家庭裡面；另外一個是把泛藍支持者拉回來，這兩者是不太一樣的。