公務員曾是許多人心中的鐵飯碗，但一名公務員感嘆，從高中時就想好未來要當公務員，台大畢業後如願考上高考，如今薪資卻被高通膨吃掉，讓她直呼生活好苦。結果釣出過來人建議可以考慮轉調，再善用公務員1優勢來理財。

一名台大畢業的公務員在Dcard發文表示，高中畢業時認為公務員算是不錯的職業，大學就選擇了有興趣的四大國考系，畢業後也順利應屆考上高考，原本覺得能過上不錯的日子，但短短幾年內房價物價高通膨，即便自己節省日常各項花費，但扣掉房租、生活費也所剩無幾，想到超高房價與可能領不到退休金，就覺得生活過得好苦，也難以想像普考跟初考的基層是怎麼活的。

貼文引起不少公務員熱議，「整個基層公職的薪資待遇實質縮減得太快」、「五等路過，要不是住家裡，真的會活不下去」、「台北人+三等特考+住家裡，有輛二手國產車，未來想生養1~2個小孩，不敢買房」、「北部房子真的買不起…加薪根本加心酸的，還會被民眾說過太爽」、「為什麼不給都市加給，台北房租真的很貴很難活」。

也有人建議原PO轉調地區，「高考薪水在北部租房的話也是打平而已」、「來台中會舒服很多，我一個月6萬左右，雖然不能說富裕，但也游刃有餘」、「可以生活在南投、雲林、嘉義、花東等，不一定要待在物價不合理的地區」、「如果你是家裡無房地產，應該去生活總支出較低的縣市生活」。

還有過來人點出可善用公務員的優勢，「同為公務員就說一下好了，公職提供的是穩定的現金流，有現金流後就可以執行下一步，我是投資房市」、「公務員的好處就是可以近乎無腦開槓桿理財，只要現金流嘎的過去就是槓槓槓，利率也都能談的比通膨還低。不過薪水至少要過5萬，且沒負擔才能開始實施」。