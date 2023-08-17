台中協和國小主力球員林子齊（中）。（迷你足球協會提供）

2023國小世界盃國際邀請賽16日在台北市立大學天母校區體育館盛大開踢，來自日本、泰國、越南、馬來西亞、印尼的5國代表隊，要和分別來自台中市協和國小及花蓮東里國小的台灣男女代表隊一決雌雄，爭奪最後的金盃榮耀，兩支代表地主出賽的男女小將隊伍，首日賽程都順利收下勝利。

台灣男子代表隊台中市協和國小16日上午首戰遇上馬來西亞代表隊，剛從芬蘭赫爾辛基盃國際青年足球錦標賽獲得第5名的協和國小，開賽還未能適應馬來西亞的快速球風，節奏被對手拖著走，隊長林子齊努力幫助球隊找回節奏，靠平日培養的默契配合並帶領隊友搭配小組戰術多點開花，最後以5比1拿下首勝。

協和國小教練許忠全指出，東南亞國家的球員身材雖然矮小，速度上卻比歐美國家快上許多也更靈活；林子齊也表示，球隊獲勝主要在幾個關鍵的進攻都有把握住，這是他首次對上東南亞球隊，還在適應快速的攻守轉換球風，有信心將冠軍留在台灣。

協和國小隨後第2場對越南也順利以6比2拿下2連勝。

女子組台灣代表花蓮東里國小首戰對上泰國隊，這也是小將們生涯首度遭遇外國球隊，開賽時因過度緊張施展不開，第17分鐘才由江亞妮在右翼起腳率先破網，接著被泰國隊在上半場終了前1分半鐘追平。

下半場開賽9分鐘，東里國小悶了大半場的胡巧柔，在左邊底線起腳踢進超前分，緊接著在比賽正規時間結束前1分半鐘又為踢進保險分，終場便以3比1拿下首勝，賽後胡巧柔難掩興奮之情，表示因為太想留下冠軍盃，才會緊張到綁手綁腳，幸好下半場醒過來火力全開。

東里國小教練杜國勝賽後分析，泰國隊素質及陣容已接近國家隊實力，由於賽前對泰國隊有觀察練習狀況，並叮嚀球員做好對手進攻撞牆後導中的防守，並做好防守反擊戰術，才辛苦拿下首勝。