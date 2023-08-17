群創許姓處長劈腿3女，16日突發臉書「毀滅式自首」，吸引許多親友關切，許男又強調自己沒被盜帳號，但事後傳出是忍耐丈夫劈腿多時的正宮所為，如今還有LINE截圖瘋傳，指出其中一名小三的丈夫抓狂，找黑道來處理。

LINE上流傳一張對話截圖，其中一名小三的特助同事透露，該名小三的老公得知事件後，相當抓狂，直接花錢連絡黑道來處理此事，許多訊息也都是該人夫所透露的，其毀滅式懺悔文疑似也是因此而PO出，但真相仍有待釐清。

許男在臉書上懺悔自己的出軌行為，卻將3名小三的照片、個資與電話全數公布，連出軌方式與性癖也都公開，引發軒然大波，不少親朋好友看到急忙連絡許男，但許男強調沒有被盜帳號，「自己做的事自己負責」，但其發文內容讓人難以相信為本人意願。

此外還有自稱許姓處長前主管的網友表示，許男從菜鳥工程師時期就很愛玩，花心成性，屢勸不聽，搞大別人肚子後沒處理好，導致正宮火大，取走帳號發文，許男眼見東窗事發，因此一不做二不休，效仿黃子佼將所有人都拖下水。

群創對處長劈腿風波則表示，原則上尊重員工私領域，但若違反法令或管理規範，將依最高道德標準處理，以維護公司名譽。