被視為是當代詮釋舒伯特細膩且精妙的韓國鋼琴家尹威廉，將在8月下旬來台，規劃演出六套奧地利作曲家舒伯特的曲目，展現他對舒伯特的研究與心得。特別的是，尹威廉對台灣印象深刻，從小在南韓就曾收看火紅台劇《包青天》，這次來台也希望有多一點機會了解台灣。

尹威廉表示，演奏舒伯特是與自己對話的過程，「舒伯特的奏鳴曲不是需要太理性分析的音樂，是一趟親密而脆弱的旅程，是要從內心深處感受的音樂，要從其中尋求感動的瞬間。我是一個很內向的人，每次彈舒伯特，我總覺得我在和音樂本身對話。」

和舒特特作品的淵源，是始於2015年，尹威廉受邀在柏林愛樂廳某場慈善音樂會演奏舒伯特鋼琴奏鳴曲D.959，當時深深打動德國Sony唱片的副總裁，因此他在Ohems灌錄莫札特鋼琴奏鳴曲全集錄音之後，接著在Sony灌錄舒伯特的鋼琴奏鳴曲全集。

尹威廉表示，舒伯特的音樂並不單一，「如：他最後六首鋼琴奏鳴曲，幾乎是在同一時期完成的作品，但彼此的個性都極為不同，它們構成舒伯特內心纖細而複雜多元的宇宙，也因此我每次彈奏時，完全不覺得累。」

對於初步接觸舒伯特作品的人，尹威廉提供兩種探索面向，「首先，舒伯特是藝術歌曲之王，他的藝術歌曲有強大的美好旋律，對我而言，這些奏鳴曲的歌唱性甚至師法莫札特歌劇，因此透過鋼琴歌唱，也是我演奏舒伯特的終極目標。其次，舒伯特慣常使用的輪旋曲，多次反覆如舒曼所說的『如天堂的漫長』，它讓舒伯特的鋼琴作品，幾乎成了足以讓人忘記時間存在的音樂。」

尹威廉認為，演奏舒伯特到一個境界之後，就會忘了時間的存在，而這種「偽不朽狀態」或許也是認知到自己隨時將朽的舒伯特，留給這個世界的證明。

尹威廉出生於韓國，13歲前往美國就讀波士頓新英格蘭音樂院；18歲時到歐洲，成為漢諾威音樂學院兩位傳奇鋼琴家暨偉大教學者凱默林（Karl-Heinz Kammerling）與戈茲克（Bernd Goetzke）的學生，同時也向巴許基洛夫（Dmitry Bashkirov）、史戴爾（Andreas Staier）、普萊斯勒（Menahem Pressler）等人學習。

尹威廉上一次來台，是與中提琴家孟克梅耶一起演出，這次將分兩趟來台，第一趟將於8月29日、8月31日、9月2日在國家兩廳院演奏廳，9月3日在衛武營表演廳演出。第二趟為10月16日、19日、21日在台北國家演奏廳，10月22日到高雄衛武營表演廳演出。