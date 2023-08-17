美國聯邦準備理事會（Fed）公布7月會議紀要，顯示聯準會官員在上月會議中對於是否進一步升息意見分歧，美股主要指數今天再收黑。
道瓊工業指數下跌180.65點或0.52%，收34765.74點。
標準普爾指數下挫33.53點或0.76%，收4404.33點。
那斯達克指數挫跌156.42點或1.15%，收13474.63點。
費城半導體指數下滑73.88或2.08%，收3480.08點。（譯者：陳正健）1120817
美國聯邦準備理事會（Fed）公布7月會議紀要，顯示聯準會官員在上月會議中對於是否進一步升息意見分歧，美股主要指數今天再收黑。
道瓊工業指數下跌180.65點或0.52%，收34765.74點。
標準普爾指數下挫33.53點或0.76%，收4404.33點。
那斯達克指數挫跌156.42點或1.15%，收13474.63點。
費城半導體指數下滑73.88或2.08%，收3480.08點。（譯者：陳正健）1120817
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