近日，有中國網友搭乘高鐵時，遇到4名鐵路職工不僅沒買票就躺在商務座休息，還將鞋襪脫掉，把車廂搞得臭氣熏天，網友忍不住對此事進行投訴，列車長卻表示，這4名職工達到一定職級，可以簽票入座，不過就有內行網友指出，就算是鐵路局長也只能簽一等座，而其他網友們也對這4名職工搞特權的事情很憤怒，表示都什麼年代了，居然還有人搞特權。

14日，有位中國網友上傳1則影片表示，他搭乘高鐵時購買了商務座車票，沒想到上車不到1分鐘，商務座就進來了4個人，這4個人都沒有買票。剛上車時，這4個人還說：「反正現在這裡也沒人，沒人就在這裡躺一下」，後續有列車工作人員過來查票，他們也只是亮出了工作證，而查票人員對此似乎已司空見慣，並未多說什麼。

這4名沒有買票的鐵路職工，不僅霸佔座位，還堂而皇之的將鞋襪脫下，躺在位置上睡起覺，車廂也因此瀰漫異味。原PO還表示，4人當中有1個人手上戴著臂章，上面似乎寫著「乘警長」，後來有位乘客在車廂中接起電話，這位乘警長竟還走到這位乘客面前，告訴他不可以在車廂內打電話，否則會影響到他們休息。

原PO對這4人的行為感到相當憤怒，於是對列車長投訴這件事，沒想到列車長竟回覆，這幾人已經達到一定職級，因此可以簽票入座。就有內行網友對此表示，就算是鐵路局長，也只能簽一等座，列車長的回應明顯是在唬弄不懂的人。原PO認為，身為公務人員，為民服務是這些人本應做的，如今卻仗著職權，享受特別待遇，也讓原PO堅決要向上投訴，以懲治這些搞特權的人。

更多 CTWANT 報導