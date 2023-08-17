中央氣象局對雲林以南六縣市發布大雨特報，也對台南高雄屏東發布大雷雨即時訊息。水利署剛剛緊急對台南學甲、高雄新興發布淹水警報；其中，臺南市將軍區淹水二級警戒(學甲站1小時雨量46毫米) 、高雄市前鎮區淹水二級警戒(新興站1小時雨量40.5毫米)，如持續降雨可能3小時內開始積淹水，提醒出門上班工作的民眾注意安全。

中央氣象局發布大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今(17)日雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。

大雨地區：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

大雷雨開炸 高雄台南淹警報水響！雲林以南大雨特報。(圖/氣象局)

氣象局也針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水。

今天(17日)低壓帶影響，各地易有短延時強降雨，西半部地區整天有陣雨或雷雨，尤其中南部地區今天入夜後雨勢更明顯，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部也有局部暫陣雨或雷雨，午後亦可能有局部大雨。氣溫方面，各地白天高溫約30至33度。

氣象局指出，周五（18日）西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫陣雨或雷雨，周六（19日）仍受低壓帶影響，不過各地雨勢趨緩，下周日至下周三（20日至23日）天氣轉穩定，各地大致為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天全臺空氣品質多為良好，惟北部位於下風處，零星地區稍易累積污染物；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。