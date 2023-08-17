台灣一位21歲的AV女優魏喬安參加112年大學考試分發入學，近日在推特分享考上台大人類學系的好消息，引起網友們討論狂讚，不少人大嘆很勵志，而她本人則幽默開玩笑說「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生！」

台灣一位AV女優魏喬安日前在推特上PO出一張截圖，只見112年大學考試分發入學的結果出爐，她線上查榜以後發現，她成功考上了國立台灣大學的人類學系，便立刻與粉絲們分享這個好消息，吸引2.1萬人狂讚恭喜。

魏喬安表示，大家不要問她念人類學要幹嘛，只是因為她喜歡、她有興趣而已。另她也幽默地說，還好她是先當AV女優再考大學，這樣才會是「考上台大的AV女優」，而不是去當AV女優的台大生。

貼文引起網友討論，「恭喜，真的很優秀」、「太厲害了」、「恭喜妳錄取全台第一學府，真的太厲害了。加油！妳是最強、最棒、最優秀的人」、「想在學校裡面巧遇」、「學長路過，真的好強」。