今天持續受低壓帶及西南風影響，天氣相當不穩定，今明兩天是這波降雨高峰，中南部整天都有陣雨或雷，白天擴展至北部、東半部，可能出現大雷雨；周六雨量稍微減少，不過天氣仍不穩定，要到周日高壓增強，中南部降雨才會明顯趨緩，轉為午後山區的熱對流降雨。另外，下周日本南方海面可能再有擾動或颱風發展，趨向日本機會較高，暫時不會有颱風影響台灣。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天台灣仍在低壓帶配合西南風的影響下，昨晚到今晨中南部沿海陸續有降雨，目前南高屏一帶有明顯雨勢。今明兩天（17、18日）是低壓帶影響最明顯的時間，迎風面中南部整天斷斷續續有陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，白天因熱力作用配合，陸地上的熱對流發展旺盛，降雨擴展到北部、東半部，可能出現局部大雷雨。

周六（19日）低壓帶向西移動，不過台灣附近還是在高低壓之間的區域，西南到偏南風仍會帶來較多水氣，迎風面中南部持續有短暫陣雨或雷雨，午後陸地到山區的熱對流發展較明顯，並擴展到北部、東半部，雖整體雨量減少，但天氣仍然不太穩定。

吳聖宇表示，要到周日（20日）高壓進一步增強，中南部降雨就會明顯減少，轉為午後山區發展的熱對流雷雨，天氣才比較穩定下來。

另外，下周日本南方海面可能會再有熱帶擾動或颱風發展，不過目前來看應該趨向日本的機會較高，暫時不會有颱風影響台灣，不過後續變化仍需要持續觀察。