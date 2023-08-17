亞特蘭大聯邦準備銀行對於美國經濟的評估轉趨樂觀，主因是美國商務部16日公布的7月新屋開工成長3.9％與15日發布的7月零售銷售月增0.7％皆優於預期，勢必對於經濟帶來更多助益。
近日就業數據也顯示，美國經濟仍在創造更多就業機會，失業率則維持在歷史低檔，且薪資增長幅度已開始超過通膨，這可望進一步支持消費者支出。
事實上，美國今年經濟成長預測不斷遭到上修。美國第一季國內生產毛額（GDP）季增年率由初值1.1％上調至2％。第二季GDP初值也遠優於市場預期。
美國新出爐的經濟數據表現強勁，促使亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）近日調高對於美國第三季經濟成長預估，從5％升至5.8％。若成真的話，這將是2021年第四季以來最強勁的經濟增長。
亞特蘭大聯邦準備銀行對於美國經濟的評估轉趨樂觀，主因是美國商務部16日公布的7月新屋開工成長3.9％與15日發布的7月零售銷售月增0.7％皆優於預期，勢必對於經濟帶來更多助益。
近日就業數據也顯示，美國經濟仍在創造更多就業機會，失業率則維持在歷史低檔，且薪資增長幅度已開始超過通膨，這可望進一步支持消費者支出。
事實上，美國今年經濟成長預測不斷遭到上修。美國第一季國內生產毛額（GDP）季增年率由初值1.1％上調至2％。第二季GDP初值也遠優於市場預期。
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