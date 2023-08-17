藝人孟慶而是「孟子第73代孫女」，擁有亮麗外型與火辣身材，經常透過社群平台與粉絲分享生活點滴，先前她曾分享穿著粉色透紗洋裝，卻被發現那套禮服正好是啦啦隊女神林襄去年8月曾穿過的戰袍，掀起網友熱議。

孟慶而今年初時分享穿著粉色的禮服的辣照，可見禮服上半身為透紗材質，展現出肩部和頸部曲線，胸前大膽深V裁剪至腹部，火辣程度破表；如今卻有網友發現她撞衫林襄，忍不住提問：「但題外話你們是撞到衫嗎？尺寸好像也撞了」孟慶而則回應：「老師的衣服太美了，大家都喜歡，而且每個人穿感覺都不一樣，至於尺寸不敢當，我甘拜下風」。

孟慶而回應撞衫林襄。（圖／孟慶而臉書）

事實上，政大新聞系畢業的孟慶而，擔任過政大啦啦隊隊長，期間內曾獲得大專啦啦隊錦標賽創意組三屆冠軍、混合乙組亞軍以及全國大專盃金旋獎獨唱組冠軍，之後在朋友牽線下才進入演藝圈，目前演藝事業跨足主持、戲劇及歌手。

然而，孟慶而直到2020年因在金曲獎穿開中門禮服一戰成名，開始受到網友關注，同年她也與交往多年的音樂人Eddie登記結婚，升格為人妻。