國軍又傳共諜案！而且連最機敏的空軍松山指揮部座機隊也遭到滲透。調查局國安站及高檢署偵辦劉姓空軍退役上校，遭大陸情治機構吸收，收買6名海空軍現役軍官案又有最新發展。昨日收押一名交付資料的空軍鄭校少校，然發現鄭員服役於松山指揮部，負責地勤業務，由於松指部負責正、副總統專機及院長、高階將領行政專機，連此機敏單位都遭滲透，讓軍方顏面無光。

空軍松山基地指揮部座機隊肩負執行正、副總統空中交通任務，是國軍負責首長空中交通最重要的部隊。 目前編配B737-800型、FK-50型、BH-1900型機等，執行總統座機及各項專機與演訓任務。

據了解，鄭姓少校平時負責地勤業務，可以清楚掌握所有首長在國內的專機行程，因此檢調及軍方相當重視鄭員所扮演的角色。

根據檢調偵辦，劉姓空軍上校2013年退伍後赴大陸經商，遭大陸情治單位收買，返台成立組織，吸收孫姓中校、劉姓少校等6名海、空軍現役軍官，透過他們刺探國安資料後，再交給大陸情治單位，7人被依國家機密保護法起訴。高雄高分院發現1名空軍松山基地指揮部鄭姓少校涉案，昨天聲請羈押禁見，獲法院裁准。

據了解，劉姓空軍退役上校從2013年退伍後，前往大陸經商，在軍中仍有不少人脈。劉男在大陸經商期間，大陸情治單位藉由設宴、招待等方式吸收劉男，並要求他返台幫忙發展組織，透過原有人脈吸收現役軍人，藉此刺探國安資訊，劉男同意後就在兩岸往返，同時開設空殼公司以掩護陸方支付的非法報酬。

調查局國安站接獲情資，調查發現該組織發展長達8年，至少已吸收6名現役軍官，期間只要下游成功獲得台灣的國安情資，大陸方面就會給予20至70萬元報酬；而劉男會根據提供情資的重要性，分別給付3至10萬元不等報酬。

高雄高分檢指揮調查局搜索劉男等人住處、公司及海軍、空軍營區，並將劉男等7位共犯帶回追查，依違反國家機密保護法將涉案7人起訴。但承辦檢察官清查資料時，又查出空軍松山基地指揮部1名鄭姓少校曾交付一筆機密資料，認為他涉案情節重大遭法院羈押禁見。