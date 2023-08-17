2024總統大選競爭激烈，民眾黨參選人柯文哲近日積極走訪基層，尤其往南部宣傳、搶票，日前赴高雄補教協會舉辦的活動演講，被問到關於安樂死的話題，柯雖直言是很難回答的問題，但仍當場表態「我個人是贊成。」

柯文哲YouTube頻道昨（16）日上傳最新影片，標題直接打出「你是否支持安樂死」，原來是日前柯前往高雄補教協會演講時，被現場民眾詢問「您是一個醫生專業，您在當總統之後，會支持安樂死這件事情嗎？」

「能夠實施安樂死的國家，要那個國家的自律非常高！」柯文哲認為，這是一個非常難回答的問題，雖然他個人是贊同安樂死的，但目前台灣的做法是，做決定時要找另外2位醫師同意。

「死亡是由醫生定義的。」柯文哲指出，通常請家屬做決定時，醫師會在旁邊給出建議，如果醫師說「這個這麼可憐，不要再拖磨、不要再折磨，讓他去吧。」家屬通常就會同意，但如果說「這個還這麼年輕，我們拚看看，給他一個機會。」那家屬通常就會選擇救下去。

柯文哲直言，他曾做過一個研究，如果給出兩個選項，一是「死掉」、二是成為「植物人」，結果有超過90％的人選死掉；但題目若變成「如果是你媽媽呢？」大家就愣住了。

柯文哲說，他過去曾發現，哈佛大學的嚴重頭部外傷死亡率比台大醫院還要高，讓他感到很奇怪，研究後才發現哈佛大學不救植物人，但是中華文化卻有一句話是「螻蟻尚且偷生、好死不如歹活」，因此安樂死的議題其實不是醫療問題，而是文化上的問題。