新竹市長高虹安立委時期因涉嫌詐領助理費，14日遭北檢以貪污等罪起訴。對此，資深媒體人單厚之表示，他跟高虹安過去的辦公室主任、暱稱「小兔」的黃惠玟相識30年，聲稱高這次會被起訴，就是因為摳、計較，結果讓助理反水（類似反抗、起義之意）；不過單也提到，將立委助理費報滿，這在立法院其實是常態。

單厚之昨（16）日在節目《新聞面對面》指出，有關立法委員助理費一事，就像是前立委蔡正元講的，大部分的人都是報好報滿，且報下來之後會存在一個地方，算是立院常態。單厚之強調，報滿助理費就他了解其實不太容易出事，因為一個委員雖配有8至12名助理，但部分立委選區幅員遼闊，通常會把這部分錢拿來請更多助理，進行服務。

然而對於高虹安遭到起訴，單厚之提到，自己從入行就認識「小兔主任」黃惠玟，非常清楚這個人，高會跟黃熟識，主要是因為接手前立委李俊俋的辦公室，而高疑似想把報滿助理費一事推到助理頭上，說是從李辦公室帶來的習慣，單保證「絕對不是」。

但高虹安立院帳本之所以會爆出來，單厚之認為，是因為高真的摳，讓助理很不爽，黃惠玟快離職的時候將帳務檔案存到電腦裡，結果交接沒做好，疑似被其他助理拿出去兜售，單說，2022九合一大選前，民進黨手上有一份，但因資策會的事已打過頭了不敢再打，國民黨林耕仁也打了一天就縮回去。

除此之外，單厚之還指出，帳本做的很細，就是因為高虹安摳、計較，黃惠玟還得把發票做成縮圖放到檔案裡，李俊俋絕對不會把帳做到那麼細。單厚之表示，高虹安摳到讓助理反水，所以到了檢察官要查的時候，助理都說沒辦法幫高揹這個鍋。

單厚之還提到，黃惠玟記高虹安公基金的帳，帳記一記變成負的，甚至還得自己墊錢，等下個月公基金進來才能沖回。他分析，高虹安一開始洗頭等費用是讓助理來付，再請助理去跟辦公室主任請錢，到後期覺得這是自己應該付的，「但哪一筆錢該公基金出，哪一筆該自己出，還是沒有一個明確的標準」。