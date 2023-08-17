國人喜歡到日本旅行，一名男子表示，許多在台灣的日本美食，跟在當地吃的口感有差異，問網友「 日本食物最不符合口味的是？」多數人直接聯想到章魚燒，因台灣的章魚燒表面較酥脆，但日本吃起來較軟爛，顛覆許多台灣人的想像，直呼，「日本的章魚讓人幻想破滅」。

原PO近日於PTT指出，日本人調味、烹煮習慣，和台灣人不一樣，在日本吃道地的拉麵，有過鹹的問題，或是正統的日式章魚燒，口感較軟爛，和在台灣吃的也不同，好奇問「 日本食物最不符合口味的是？」

貼文一出，多數人點名章魚燒，「章魚燒完全不行，幻想破滅」、「章魚燒啊！生麵糊嘔嘔嘔」、「章魚燒，口感軟爛超噁」、「日本真的很喜歡軟軟爛爛的食物，不知道是牙齒不好還是怎樣」、「章魚燒零分」、「絕對是章魚燒吧」。

還有人提到餃子和炒麵麵包，「炒麵麵包超難吃，就是澱粉配澱粉」、「炒麵應該是日本調味不習慣，第一次吃很失望」、「炒麵麵包看起來很好吃，實際……」、「餃子真的有夠難吃」、「餃子啊！日本人不管怎麼弄就是不好吃」。