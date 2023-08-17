臺企銀表示，本次合作緣起於經濟部中小企業處辦理2022年「中小企業因應淨零碳趨勢提升綠色競爭力計畫」，運用工研院淨零轉型技術能量串接民間資源，並結合臺企銀客戶網脈，提供台灣中小企業在面對當代減碳議題的相關知能及因應對策。

臺企銀察覺世界減碳趨勢與中小企業需求，進一步攜手工研院促成「淨零減碳聯合輔導平台」，整合行內融資輔導資源，提供中小企業跨領域專業顧問團隊服務，推動企業進行能源管理評估，引導企業採取節能減碳措施。

臺企銀表示，「淨零減碳聯合輔導平台」設有免費服務專線（0800-037171）諮詢淨零減碳議題、經濟部線上碳估算工具使用教學及能源廠商媒合，合作專案提供顧問診斷服務、溫室氣體盤查輔導、溫室氣體查驗等進階自費服務，有效指引企業邁向淨零轉型。

為儲備平台輔導量能，臺企銀在經濟部中小企業處計畫支持下與工研院合辦8場「碳盤查實務教育訓練」，培育綠色金融與產業永續人才，提升營業單位第一線人員基礎盤查知能，並輔以共學概念，邀請高耗能產業一同學習，以提升減碳共識及盤查執行效能。

臺企銀長期協助中小企業取得綠色轉型所需資金，積極辦理「綠能永續專案貸款」及「機器設備升級貸款」等專案融資，迄今累積承作近200億元。「系統節能貸款專案」則結合政府補助及優惠貸款，提供商業服務業換購節能設備資金，減緩面對氣候變遷風險所受衝擊。

臺企銀已簽署加入赤道原則，在授信流程中評估及調查對環境及社會的影響，貸後也持續監測追蹤，並配合氣候相關財務揭露（TCFD）公布報告書、且榮獲最高等級認證，預計今年底簽署科學基礎減量目標倡議（SBTi），積極規畫減碳目標。