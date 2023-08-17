黃天牧16日出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑第2期頒獎典禮暨研討會」受訪時表示，內政部對此相當積極，但因事涉不同層面，目前仍在溝通階段。不過，金管會和信託公會及銀行業，近2年已陸續採取3大措施，透過強化不動產信託機制因應。

銀行局長莊琇媛說明，銀行局與信託公會2年前便針對不動產價金信託、不動產開發信託祭出3大措施，且發函給信託公會函轉全體銀行執行，避免建商惡意倒閉影響購買預售屋的消費者權益。

首先，信託公會去年1月建議修正「預售屋不動產開發信託與價金信託業務應行注意事項」，特別要求當買方通知與建商有買賣糾紛時，受託銀行應立即通知建商，並可將買方價金先扣留在信託帳上，避免被建商動用，直到買賣糾紛解決後才能解凍。

其次，金管會去年5月已依行政院消保會建議，提醒受託銀行若知曉建商有任何財務困難或糾紛，應進行查證程序，必要時可請建商提供改善措施。

最後，金管會近期已核准信託公會修正「預售屋不動產開發信託與價金信託業務應行注意事項」，明定受託銀行若發現建商有任何財務異常，必要時可要求提出查核報告。莊秀媛表示，儘管此機制不具履約保證功能，但受託銀行有義務確保受託資金不被隨意移作他用。