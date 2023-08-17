金磚國家（Brics）峰會22至24日將於南非首都約翰尼斯堡舉辦，巴西將在今天開始的籌備會議上提案，討論金磚國家為新成員加入制定明確標準。

金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）確定出席峰會。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則表示不會前往南非。因國際刑事法院3月對他發出逮捕令，理由是蒲亭犯下強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行，若出席峰會，南非作為國際刑事法院成員國，有義務逮捕他。

巴西外交部希望在籌備會議上擬定金磚國家接受新成員的條件，在峰會上提出，由各國領袖決定哪個（些）國家可以加入。

已有22個國家正式申請加入金磚國家團體，包括埃及、阿爾及利亞、奈及利亞、沙烏地阿拉伯、巴林、阿根廷、墨西哥和伊朗。

據南非談判代表表示，已經非常接近建立納入新成員標準的共識。巴西總統特別顧問阿摩林（Celso Amorim）表示，如果達成共識，巴西不會否決擴大金磚國家。

印度最初提出的一個想法是嚴格的經濟標準，候選國家的國內生產毛額（GDP）應至少為4000億美元，與金磚國家其他國家的貿易流量至少為500億美元。但這項提案的主要阻力來自南非和巴西。

南非外交部指出，最有可能的情況是本週結束時制定標準，在峰會上宣布哪個（些）國家將加入。沙烏地阿拉伯、阿根廷和阿拉伯聯合大公國是目前最強的候選國家。

如果獲得批准，這些國家將於2024年在俄羅斯喀山（Kazan）舉行的金磚國家峰會上正式成為集團成員。

除了這22個國家外，還有另外20個國家表示有意拉攏與金磚國家的關係。南非總共邀請60多個國家及國際機構參加峰會。

巴西外交部指出，魯拉政府之所以堅持制定納入新成員的標準，是因為擔心金磚國家成為中國對其國際盟友施壓的工具，使該集團不再符合巴西等新興國家的利益。

也因此，巴西希望擴大加強多極權力體系的可能性，讓巴西在南美洲的盟友加入金磚國家，以平衡中國在全球層面的影響力。（編輯：馮昭）1120817