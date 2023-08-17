大聯盟賽季進入戰績衝刺階段，各種獎項的獲獎者即將揭曉，兩聯盟的年度最佳新人領跑者分別為金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）和響尾蛇外野手柯賓卡洛爾（Corbin Carroll）。若不含二刀流大谷翔平，自2017年後只有戴文威廉斯（Devin Williams）能夠以投手身分拿下最佳新人，道奇伯勒（Walker Buehler）希望大聯盟能給予投手保障，增設「新秀賽揚獎」。

伯勒認為年度最佳新人票選評比上，投手和打者都應區分開來，「不是說這是我應得的，但我在年度新人王票選上（2018年），只輸給小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）和索托（Juan Soto）位居第3，他們的確是一個世代的奇才，不過並非投手，那麼誰才是和我競爭的對手？」

道奇傳奇名將瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）新人年就震懾聯盟，成為史上第1位同年奪下最佳新秀、賽揚獎的球員，伯勒提議新秀賽揚獎以瓦倫祖拉的名字命名再適合不過，「這些不斷湧現的好手，無論是史崔德（Spencer Strider）還是今年的尤里裴瑞茲（Eury Perez），他們應該獲得肯定。」

伯勒近年傷勢纏身，目前仍處在湯米約翰（Tommy John）手術後的復健階段，不過近期已經開始傳球練習，伯勒打算在季末回歸，為道奇在季後賽增添助力，自從登頂分區龍頭後，道奇一路奮勇前進，最近9連勝已將領先幅度拉開到9場半。