總統大選最新民調顯示，在藍綠白三腳督情況下，民進黨參選人賴清德支持度仍居冠，但國民黨參選人侯友宜以些微差距超越民眾黨參選人柯文哲，出現黃金交叉。對此，媒體人朱凱翔在臉書粉專「不演了新聞台」表示，這樣的局勢將累積民怨，並強調2024沒有絕望，也許現階段對在野陣營是最好的結果。

《美麗島電子報》16日公布總統大選最新民調，支持度分別為賴清德35.7％、侯友宜21.9％、柯文哲21.7％，與上月相比，賴小升0.6個百分點、侯回升2個百分點、柯下跌2.3個百分點。另外，侯友宜在泛藍支持度上升1.1個百分點，柯少了0.1個百分點，可看出藍軍有歸隊趨勢，而交叉分析後也發現，柯因身陷仇女爭議，女性支持度從21.3％降到18％，20歲到29歲的青年票從40％掉到36.5％，反觀侯的青年支持度則從6.5％提升至13.5％。

對此，朱凱翔分析該民調，並認為這樣的局勢，會累積包括「你們繼續各選各的啊，都不要談啊，都不會當選在那瞎忙什麼啊」、「你們就都不會當選，你跟我講什麼下架民進黨？你跟我講什麼國家會倒？你跟我講什麼兵凶戰危？到頭來，你在乎個屁！你只在乎自己要當總統」等民怨。

朱凱翔強調，或許現階段的局勢對在野陣營最好的結果，「讓子彈再飛一會兒，2024沒有絕望」，因大家都沒機會當選，所以談判的機會反而會增加。