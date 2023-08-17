台灣約有230萬人腎衰竭，洗腎人口將近10萬人。醫師表示，腎臟疾病初期無疼痛感，因此患者不易察覺，待有明顯症狀時，腎功能早已受損，但民眾仍可藉由5跡象來檢查有無腎衰竭，包括泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、疲倦。其中，疲倦常讓人以為自己最近工作忙碌、失去警覺性，而錯失及早治療的機會。

善化誠康診所在其臉書表示，腎臟是一個沒有痛覺神經的器官，受損也不會感到疼痛。罹患腎臟病初期時，因此患者不易察覺，等到出現明顯症狀時，腎臟功能早已受損。因此，平時腎臟功能可用5字口訣來自我檢測，若有下列症狀，也建議速就醫，並進一步檢查、追蹤。

這5字訣為「泡、水、高、貧、倦」：

1. 「泡」：泡泡尿，小便有泡泡，且不易化開，尿液異常：蛋白尿、血尿。

2. 「水」：水腫、下肢水腫、按壓後凹陷，無法立即恢復。

3. 「高」：高血壓，罹患高血壓會讓腎臟負擔加大，血壓大於130/80 mmHg者需多加注意。

4. 「貧」：貧血、臉色蒼白。

5. 「倦」：全身疲倦、噁心嘔吐。

醫師表示，若出現上述症狀，可能是腎臟病症狀，建議就醫做完整腎臟檢查，包含抽血檢驗、尿液檢查及腎臟超音波檢查，為自己的腎臟健康把關。

腎臟科醫師江守山也曾在《下班經濟學》表示，腎臟病可怕之處在經常無症狀，約半數腎功能衰退的人，並未意識到自己腎功能衰退，例如一名陽明交通大學的醫學系大三生，某天在操場打籃球時突然嘔吐，掛急診才知罹患因腎衰竭導致的「尿毒症」。