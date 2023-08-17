亞洲首艘新型海上油氣加工廠船體在青島建造完工。（大陸央視）

亞洲首艘新型海上油氣加工廠船體在青島建造完工。（大陸央視）

亞洲首艘新型海上油氣加工廠船體在青島建造完工。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，中國海油今天（17日）發布消息，由中國自主設計建造的亞洲首艘圓筒型「海上油氣加工廠」——「海洋石油122」浮式生產儲卸油裝置在青島完成船體建造，中國深水超大型海洋油氣裝備研發製造能力實現突破。

「海洋石油122」由船體和甲板上的功能模組組成，最大直徑約90米，主甲板面積相當於13個標準籃球場，最大排水量達10萬噸。最大儲油量達6萬噸，可連續在海上運行15年不回塢。

為適應惡劣海況，「海洋石油122」船體採用了雙層底設計，由123個分段組成，包括41個獨立艙室，總重達2萬7000噸。由於船體均為異形分段，各分段重心、安裝等相互制約，船體合龍後主尺寸公差需要控制到25毫米以內，對空間規畫、設備管線布置、精度控制等提出挑戰。

中國海油「海洋石油122」專案總承包負責人舒偉說：項目團隊攻克了颱風海況浮式生產裝備系統設計、高精度建造等一系列難題，成功掌握8項關鍵施工技術，創新採用三維模擬搭載等數位化手段，實現船體合龍一次就位成功率100％，尺寸公差不超過6毫米，精度控制達到國際先進水準。

「海洋石油122」下一步將進入總裝集成階段，明年建成後將服役於珠江口盆地的流花油田，為中國深水油氣田經濟高效開發提供全新選擇。