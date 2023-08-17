一名58歲的男子熱愛威士忌，又常應酬，自認酒精代謝能力好，卻在一次健康檢查中，發現罹患食道癌的鱗狀細胞癌，醫師表示，台灣有將近一半的人口容易罹患食道癌，研究顯示台灣約47％的人口缺乏ALDH2（乙醛去氫酶）基因，也就是無法快速清除酒精代謝後的有毒乙醛，使罹患食道癌、口腔癌以及心臟疾病的風險提升。

根據「健康2.0」報導，這名58歲男子愛喝酒，偏愛威士忌跟高梁，每天至少5天在應酬，還自認酒精代謝能力好，但在健康檢查中發現自己罹患了食道癌的鱗狀細胞癌。北投健康管理醫院的副院長梁程超指出，台灣每年有2700人罹患食道癌，男性占九成以上，且以鱗狀細胞癌最常見。

梁程超表示，鱗狀細胞癌是種食道內的鱗狀上皮細胞失控，異常生長導致癌症，並指出食道癌7大高危險群，為抽菸、喝酒、嚼檳榔、愛吃燙的食物、愛吃醃漬物，跟食道曾接觸過腐蝕性或放射性傷害，就連肥胖也會增加得食道癌的風險。且食道癌預後差，平均5年存活率只有12至15%，原因是食道癌早期幾乎感覺不到不適，直到出現吞嚥困難等症狀，多數人已晚期，甚至可能已遠處轉移，很難治療。但若透過健檢在第一期發現，5年存活率仍高達60%至70%。

衛福部統計，台灣近一半以上的人口容易得食道癌，且有飲酒習慣的人比沒喝酒的人罹患食道癌的風險增加3.8倍。梁程超指出，根據美國史丹佛醫學院研究，台灣人酒精代謝基因缺陷率高居全球首位，大約45%至47%台灣人口缺乏ALDH2（乙醛去氫酶）基因，也就是喝酒後容易臉紅，不能迅速清除酒精代謝後的有毒乙醛，導致比不會臉紅的人更易罹患食道癌、口腔癌及心臟疾病。

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罹患食道癌的鱗狀細胞癌。