小甜甜布蘭妮（Britney Spears）和小12歲的山姆阿斯加利（Sam Asghari）愛情長跑6年後，於去年6月結婚，攜手步入人生新階段，不過才結婚1年多，就爆出兩人已經離婚，導火線是小甜甜布蘭妮被老公抓包出軌證據。

小甜甜布蘭妮先前在社群平台曬出與經紀人熱舞的照片，被眼尖網友發現沒戴婚戒，加上老公也沒戴婚戒，婚變傳聞甚囂塵上，不過老公透過發言人駁斥此傳聞，強調兩人婚姻並沒有問題，但根據英國《每日郵報》報導，小甜甜近來被老公抓到偷吃證據，兩人爆發激烈爭吵，老公更是氣到搬離兩人愛巢，短短一年多的婚姻似乎宣告終結，不過雙方尚未證實此消息。

小甜甜布蘭妮在之前有過2段婚姻，2004年和身為青梅竹馬的藝人傑森亞力山大結婚，不過這段婚姻僅維持55小時就宣告結束，也成為人生中無法抹滅的黑歷史，同年10月則和舞者凱文費德蘭結婚，婚後育有兩個小孩，不過這段婚姻維持3年就破局，布蘭妮還得支付男方約新台幣近62萬鉅額贍養費，不過凱文費德蘭並未滿足，還和前岳父聯合要爆出小甜甜布蘭妮不為人知的祕辛。