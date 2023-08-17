曾服役於桃園某部隊的軍人阿男（化名），去年6月底透過網路遊戲結識年僅12歲的少女，雙方因而交往成為男女朋友，阿男明知對方未成年，竟四度勸誘少女與其發生性行為，甚至恫嚇「見面要幫我口爆吞精」、「如果沒有精液就喝尿」，最終吃上官司。法官依現役軍人犯對未滿十四歲之女子為性交罪，共4罪，各處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑4年。

據判決書指出，阿男（化名）為現役軍人（去年11月21日已退伍），去年6月底透過網路遊戲12歲少女A女，並成為男女朋友。阿男明知A女為未滿14歲之少女，去年7月間，竟四度與A女到旅館開房間，對其為性交行為得逞，事後被A女母親告上法院。

法官勘驗阿男與A女間IG對話紀錄擷圖，發現2人交往期間，阿男曾於A女向其道歉時，回覆「跟妳說吃精液，妳有吃嗎？」、「我還沒有原諒妳喔！」、「見面要幫我口爆吞精」、「如果沒有精液就喝尿，知道了嗎」等語，認為阿男不顧A女對於男女情慾懵懂未知、性自主權認知未臻成熟之狀態，在其不斷勸誘下，A女才與阿男發生性行為。

法官審酌阿男明知A女與其交往時未滿14歲，對於性行為欠缺完全自主判斷能力，竟未控制自身生理衝動，僅為滿足其情慾，於未違反A女之意願下與對方發生性行為，影響A女身心健全及人格發展，所為應予非難；兼衡其犯後坦承犯行，並當庭向A女之家屬道歉，但迄今尚未與A女或其家屬達成和解以賠償損害等犯後態度，以及A女之母表示從重量刑之意見；法官依現役軍人犯對未滿十四歲之女子為性交罪，共4罪，各處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑4年。

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