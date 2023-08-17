夏天狂吹冷氣，收到帳單就像在「開獎」，一名女網友房間裝吊隱式冷氣，平時都開23度才覺得涼，沒想到2個月電費竟高達1.3萬。網友驚呼「我家4個人，電費也沒妳高」，不過也有網友有相同困擾，「房間也裝吊隱式冷氣，開到23度還會流汗。」

一名女網友在《Dcard》貼出帳單金額，2個月電費高達13,742元，她說房間是裝吊隱式冷氣，因為感溫器位置不在臥室，所以溫度都要調很低才會覺得涼，開25度體感27度，所以只好開到23度，沒想到電費2個月下來竟要1萬多。

網友看了驚呼「我家4個人，電費也沒妳高」、「只能說溫度開太低電費就是這樣，尤其現在夏天吃電很兇，要嘛忍耐一點溫度調高，要嘛就吹爽繳電費吧！」

也有家中同樣裝吊隱式冷氣的網友表示，「我也是開到23度，還會流汗，完全沒辦法開25或26度」、「我也是，後來發現開除濕模式，25度就很冷，電費還比較省。」另外有人建議原PO搭配循環扇，「擺對位置可以讓妳冷氣少走兩步路」。

台電先前曾分享，吹冷氣搭配循環扇可加速室內空氣對流，將循環扇擺放在冷氣出風口下方，跟冷氣同側，或放在房間內最長的對角處，讓循環扇對著室內中央吹，仰角讓後方的扇葉能捲入冷空氣，將熱空氣吹散，省電又涼得快。