女星蘿莉塔在今年元旦接受男友戴偉智求婚，並在本月8日宣布剖腹產下女兒，母女均安，更開心透露，小孩臉型像媽媽，五官則像老公；不過她在生產前兩周於節目上坦言，「跟老公沒有住一起」，讓現場來賓及主持人相當震驚。

蘿莉塔生產前兩周在節目《小姐不熙娣》分享，自己到生產前都還有工作，原因是不想待在家，「在家很無聊，心情很差。我現在跟我媽一起住，媽媽都會照顧我」，小S好奇詢問：「妳老公人呢？」蘿莉塔想了一下回答：「他喔？因為我們沒有住在一起，所以我也都不知道他在哪」。

蘿莉塔解釋，因為老公喜歡住在很遠的地方，最近又想搬到基隆的深山，而她曾與老公去看過，形容「正對面有一排房子，全部都是空屋，然後長很多草」，讓她看了很害怕，加上自己不會開車、從小到大也沒搬過家，擔心離開都市後生活不習慣，導致夫妻倆到常為「要住哪裡」爭吵。

然而，蘿莉塔表示，她仍持續住在娘家，老公則暫時跟家人同住；對此，根據《TVBS新聞網》報導，蘿莉塔經紀人表示，這是先前的錄影，直到最近才播出，「他們現在都在一起」。