小編今（17）日精選5件不可不知的國內外財經大事。龔明鑫昨接受網媒專訪時指出，台積電赴德國設廠，從生產28奈米到12奈米，屬於成熟製程，接下來的關鍵是在當地形成聚落，坦言「若不形成聚落，難以成功」。

他進一步指出，根據歐洲規定，半導體產業必須有20％以上由歐盟當地生產，若台積電現在不去，其他大廠想做生意還是會過去，將打亂市占率。台積電赴德設廠，對全世界有貢獻，也創造互利雙贏。

【1】台積電德國設廠 國發會示警

台積電赴德國設廠投資拍板定案，外界憂心海外拓展快速弊大於利；國發會主委龔明鑫昨表示，赴德國設廠是產業能量的延伸，接下來的關鍵是在當地形成聚落，坦言若不形成聚落，難以成功；分析師則認為，歐洲工會相當強勢，成本增加、員工難以管理，這才是台積電海外拓展要面臨最大的挑戰。

【2】台積電３奈米製程 手機晶片廠搶卡位

全球手機品牌廠將陸續推出旗艦級新產品，繼蘋果A17晶片導入台積電3奈米製程外，高通下一代處理器Snapdragon 8 Gen 3及聯發科天璣9300（Dimensity 9300）預計10月發表，採用台積電N4P製程，明年將進一步導入N3E製程。

【3】低價電子股遭襲 外資看壞2檔

亞股16日一片慘跌，台股跌幅雖最輕微，仍難置身事外，美銀證券新開啟力積電（6770）研究，認為受制於客戶需求不振等因素，初評給予「劣於大盤」投資評等，推測合理股價僅18元，瑞信證券則降評神達（3706）「劣於大盤」，推測合理股價31.4元。

【4】碧桂園爆雷 全球投行受創

多家全球金融巨頭踩中碧桂園大地雷。外媒報導，不少資本稍早披露的文件顯示，上述機構持有碧桂園債券，其中貝萊德（BlackRock）截至8月14日持有3.585億美元碧桂園美元債，可能是最大受害者。

【5】Fed會議紀錄：通膨存在升溫風險 可能需進一步升息

美國聯準會（Fed）16日公布的7月會議紀錄顯示，Fed官員在會議上對於是否需要進一步升息意見分歧。「多數」官員將對抗通膨視為首要任務，認為通膨有顯著升溫風險，可能需要進一步收緊貨幣。但也有「部分人」認為利率過高也會對於經濟帶來風險。