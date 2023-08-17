大宇資(6111)入主安瑞剛滿一年，手上持股35.08％，今年3月私募引進樺漢(6414)入股10.32％，樺漢在北美及歐洲都有布局，與樺漢攜手共同擴大歐美市場布局，美國今年營收250萬美元，明年希望能翻倍成長達到500萬美元。歐洲地區著墨較少，也希望透過樺漢在歐洲的子公司打開歐洲市場。

安瑞目前主力產品包括SSLVPN、負載均衡器、應用防火牆，SSLVPN及應用防火牆在印度、日本市場快速成長，ADC核心網路在印度市占超過3成。上半年來看，印度市場營收占比60％、日本占比30％、其他市場占比10％，印度上半年營收年成長38％，已經達標，其他地區還要努力，今年全年整體營收目標30％成長。

公司持續加強研發投資，在印度、台灣、美國已有30位研發人員，主要鎖定資安產品開發，並整合台灣兩個中小型團隊，推出兩項偵測駭客軌跡的新品，推進到印度、日本及北美市場。

安瑞第2季營收1.54億元，季增60％，年增17％，毛利率由上季69％到第2季達80％，主要軟體出貨、維護收入較多。前7月來看，純軟體加維護營收超過44％，其他為硬體加軟體營收。第2季營業利益0.16億元，轉虧為盈，第3季希望整體達到獲利階段，毛利率維持70~80％，全年拚損平。