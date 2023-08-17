根據聯準會7月會議記錄，為了降低通膨，決策官員們認為可能需要進一步收緊政策。該會議紀要指出，由於通膨率仍遠超出委員會的長期目標，且勞動力市場仍然緊俏，大多數與會者持續認為通膨面臨巨大的上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策。

聯準會的聯邦基金利率目前介於5.25%～5.5%，創22年新高。

周三收盤，道瓊指數跌180.65點或0.52%，報34,765.74點。標普500指數跌33.53點或0.76%，報4,404.33點。那斯達克指數跌156.42點或1.15%，報13,474.63點。費城半導體指數跌73.88點或2.08%，報3,480.08點。

美國10年期公債殖利率收在4.258%，創下2008年6月以來收盤新高。

前一日公布的零售銷售數據意外強勁，令投資人擔心利率可能升更高、高更久，導致美股周二大跌。

周三標普500指數11大類股僅公用事業股收高，終場漲0.46%。非必需消費品類股跌1.27%，跌幅最大，其次為通訊服務股跌1.21%、房地產股跌1.2%。

在聯準會可能再次升息與債息走高陰霾籠罩下，科技股跌0.88%， 蘋果、微軟、Alphabet等巨型成長股全面收黑。

輝達在逆勢連漲兩天後，翻黑收跌1%。在下周發布季報前，該AI晶片股王接連獲得三家大行調升目標價。

銀行股持續走弱，標普500銀行股指數下跌1%，美國銀行收跌2.2%，在大型銀行中表現最差。

美國交易所成交量總計119億股，高於過去20日均量109億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為3.36：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.73：1。

標普500指數有4檔成分股創下52周新高、18檔創新低。那斯達克指數有36檔創新高、255檔創新低。