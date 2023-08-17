大陸《環球時報》17日報導，結束訪俄行程後，中國國務委員兼國防部長李尚福於當地時間16日抵達白俄羅斯首都明斯克，開啟為期3天訪問。據白俄羅斯國防部發布消息，訪問期間，李尚福將同白俄羅斯國防部領導人會談，就共同關心的領域開展雙邊軍事合作等熱點問題進行交流。此外，李尚福將參訪白俄羅斯多個軍事單位。李尚福與白俄防長赫列寧會談時指，兩國是真正的鐵桿兄弟，從經貿到軍事技術合作，兩國正發展各個領域的雙邊關係。

李尚福表示，近年來在兩國領導人的戰略指導下，中國與白俄不斷加強全面合作，並穩步發展成全天候全面戰略夥伴關係，實現歷史性的飛躍。他重申，兩國去年貿易額增長33％，中國已成為白俄第二大貿易夥伴。

赫列寧稱，隨著白中兩國在經貿、科技等領域發展前景良好，雙方有機會、有意願擴大雙邊軍事及技術合作。赫列寧形容中國是白俄羅斯的友好國家，兩國基於傳統友誼和相互尊重，建立全天候和全面的戰略夥伴關係，雙邊合作達到前所未有的高水準，強調即使存在外部因素，白中兩國都能夠走向利益共同體和命運共同體。

俄新社16日報導，李尚福在機場受到熱烈歡迎。白俄羅斯國防部長赫列寧在機場迎接並同他親切握手。赫列寧說：「很高興歡迎您踏上白俄羅斯的土地。」這是過去5年來，中國和白俄羅斯兩國就軍事合作領域首次進行如此高級別的訪問。預計赫列寧將同李尚福就未來兩國有關合作及當前國際和地區安全形勢等交換意見。兩人上一次會見是今年4月底，當時，上海合作組織成員國國防部長會議在印度新德里舉行。

塔斯社報導，李尚福訪問白俄羅斯，將加強和擴大中國與白俄羅斯之間軍事技術等合作，兩國該領域務實合作將取得更多成果。中國是白俄羅斯外交政策的重要優先對象之一。今年2月底至3月初，白俄羅斯總統盧卡申科訪中期間，兩國發表的聯合聲明顯示，雙方將進一步擴大兩軍各領域務實合作，包括互派高級別和專家代表團、舉行聯合軍事訓練等；在資訊安全領域保持密切協作，偵破、防範、打擊網路恐怖主義和其他網路犯罪。聲明還指出，雙方主張切實遵循《聯合國憲章》的宗旨和原則。

白俄羅斯同中國在軍事領域保持長期穩定交流與合作。《今日白俄羅斯報》網站回顧稱，雙方在包括上合組織等多邊平台合作，引發西方抨擊和反對。不過，對白俄羅斯來說，發展與中國關係是經過考驗、具有遠見的決定。

俄羅斯「軍事觀察網」，俄羅斯、中國、白俄羅斯三國對當前許多重要國際問題具有相似看法，例如反對西方霸權主義和支持世界多極化等。三國加強軍事合作具有良好前景，有助於維護地區和世界穩定。