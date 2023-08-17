低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象局針對高屏發布大雷雨訊息，持續時間至09時45分，由於雨勢較大，水利署對高雄鳥松區、仁武區發布一級淹水緊戒，已經開始積淹水；三民區、鳳山區、左營區二級淹水警戒，3小時內可能積淹水。目前仁武區一小時累積雨量達58.0毫米，鳳山54.5毫米、三民52.5毫米。截至上午8點半，高雄三民累積雨量120毫米最多，高雄鳳山、仁武等4個測站累積雨量已逾百毫米。

同時氣象局發布高屏豪雨，台南大雨特報，今日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率；台南地區有局部大雨，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。

氣象局發布高屏豪雨，台南大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（17日）低壓帶影響，各地天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部地區整天有陣雨或雷雨，尤其中南部地區今天清晨後雨勢更明顯，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦可能有局部大雨，外出需攜帶雨具備用。

氣溫方面，由於天氣多雲有雨，各地白天高溫約30至33度。