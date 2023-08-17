美國政府為重振晶片業，已啟動二戰以來最大規模政府補助，根據華爾街日報報導，美國希望透過華爾街的自由市場經濟專家，幫助分配《晶片法》390億美元的生產補貼以及其他獎勵措施。

該篇報導以「美國政府為何求助華爾街重振晶片業？」為題撰文指出，美國商務部已從華爾街找來約36名菁英金融家，這些成員年齡介於23~64歲、近半數都是女性，而且得自掏腰包購買並閱讀Chris Miller的著作《晶片戰爭》。

報導指出，拜登政府在經濟政策方面與美國企業發⽣過矛盾，如今想把先進的半導體製造業帶回美國，政府官員透露，他們需要藉助投資銀行家、私募股權投資者和管理顧問的能力。

值得關注的是，美國政府向來都會從華爾街求才，包括聯準會主席Jerome Powell與前財長Steven Mnuchin，都是出身於華爾街，報導提到，美國此次成立一個全由民間專家組成的團隊是史上首見，也反映晶片在現代經濟政策扮演的核心地位。

該團隊的成員包括麥肯錫前合夥人Sara O'Rourke、曾在黑石集團任職的Farha Faisal、曾替高盛服務的Kevin Quinn和Srujan Linga，以及曾在摩根大通工作的Mary Alex Smith等，他們的作業方式類似華爾街交易團隊。

報導提到，每份補貼申請案會交由一位資深關係主管與投資銀行家負責，至於較資淺的成員，則主要負責輸入數字、建立量化模型，以了解這些投資計畫的概況。

雖然商務部官員不會透露補助金的發放時間，但業界主管預期，最快可能在年底發放。而資金配置只是第一步，重點要能以政府資金帶動民間資金投入，這個重責大任則落在領導金融結構小組的Srujan Linga身上。