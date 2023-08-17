謝忻日前搭乘郵輪到香港旅遊，在商場享用一頓美食，未料她要結帳時，卻發現店家不接受現金結帳，謝忻的信用卡和其他支付工具都在郵輪保險箱，六神無主之下，她厚著臉皮和路人求救：「請問您可以幫我付漢堡的錢嗎？」對方了解一下狀況之後，就直接幫忙結帳，讓謝忻感動直呼：「人間處處有溫情讓我眼眶泛淚」。

謝忻14日在臉書透露，日前搭郵輪到香港旅遊，特別到海港城邊吃漢堡、邊欣賞海景，正當她心滿意足的掏出港幣準備結帳，店員卻用英文告知「除了現金以外，我們接受所有支付方式」，謝忻直呼：「當時的我害怕極了，信用卡都收在郵輪保險箱的錢包裏，有手機但沒在用Apple Pay、支付寶或微信的我，只隨身帶了跟媽媽拿的600元港幣。」

她當時驚慌到六神無主，這時看到有一位說著中文、看起來又和顏悅色的人路過門口，謝忻便使出「厚臉皮大絕」問：「請問您可以幫我付漢堡的錢嗎？」對方一開始有些錯愕，但聽了謝忻的解釋之後，二話不說便拿出手機到櫃檯幫她結帳，事後還一度不收謝忻的錢，是拉扯了好一陣子，對方才勉強收下。

謝忻曬出和對方合照，透露：「這次的善人是一位來自浙江的小姐姐，人間處處有溫情讓我眼眶泛淚」，這次結帳驚魂雖然平安解決，但這已不是謝忻第一次發生類似的事，之前曾讓胡瓜幫忙付錢，還被調侃是詐騙集團，她也自省「希望不要再有下次了」。