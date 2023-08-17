台灣AV女優魏喬安考上台灣大學人類學系引起網友討論，有網友翻出魏喬安辛苦的過去直呼，真的很敬佩她能考上台大人類學系，如果同樣的狀況發生在自己身上，可能根本做不到，只能說「是鑽石，總有一天就會發光！」

台灣AV女優魏喬安考上台大的消息被轉發到Dcard上引發討論，一名男網友分享，魏喬安念師大附中語文資優班輟學，家庭背景很辛苦，如今能考到台大人類學系，很令人尊敬。「如果我是她，應該也考不上台大人類吧」、「因為看到AV就瞧不起別人？我自問在這樣的家庭長大是無法專心學習，連經濟和生命安全都受到威脅，能夠在這樣的情況下考上台大，我個人是滿敬佩她的。」

另有網友PO出魏喬安過去在IG上的問答截圖，只見她提到以前運氣好，考上了台大附中的語文資優班，還加入英文辯論校隊，成績也很不錯，不料，高一下學期卻因被家暴，加上被校隊老師性騷擾，導致她身心狀況不佳，只能休學一年。後來又因家庭因素與身心狀況，反覆休學、復學了好幾次，高中讀了5年才畢業，之後靠自己的努力報名重考班，最後順利考上大學。

辛苦的過往曝光以後，不少網友留言大讚魏喬安真的很棒，另有台大人類學系的女大生留言提醒，系上的風氣偏保守，在身心症方面也不一定每個老師都能夠理解，但相信她能讓人類系有更豐富的觀點。

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