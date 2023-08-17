《美麗島電子報》昨（16）日公布2024最新總統大選民調，民進黨參選人賴清德支持度為35.7％；國民黨參選人侯友宜上升到第二為21.9％，民眾黨參選人柯文哲21.7％跌到第三。對此，中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳指出，雖然侯友宜近來議題操作到位，但若沒在民調上持續領先，風險仍高。

鈕則勳昨日在臉書發文表示，侯友宜支持度超過柯文哲一點點，主要是近來議題操作到位；反觀柯的民調從北流事件開始下降，得快速找到止滑方法。

對於侯友宜在民調中小贏柯文哲，鈕則勳分析，雖然是在誤差範圍之內，但對侯陣營確實具有象徵意義，這突顯出藍營最近從核四到綠能議題，再到表態反廢死，確實有主導議題設定、拉高網路聲量的效果，且競爭對手也不太敢針對這些敏感議題明確表態，「侯友宜除了主導議題設定之外，也強化了有Guts的鐵漢、硬漢形象，這些操作對於支持度的拉高，當然有相當的意義，有倒吃甘蔗的可能。」

鈕則勳接著指出，反觀柯文哲從北流的「太監說」與被北市府打臉「政治莫入是柯自己定的規則」後，支持度就有下滑趨勢，加上柯對於相關政策的提出，似乎多是即興式的議題操作，比較沒有深刻或具體的策略、步驟與做法，要拓展中間選票就有限制，「尤其再加上近期英文網站上vote white、vote right的爭議，柯P民調下滑也頗自然。」

因侯友宜、柯文哲在民調上顯現「一來一往」，鈕則勳認為，權力確有可能消長，但當前真正的問題是，「侯到底能不能持續穩定的領先柯？」鈕表示，如果可以，漸漸就會形成藍綠對決的氛圍，即便鴻海創辦人郭台銘參選，也和柯一樣討不到便宜；反之若侯領先柯只是曇花一現 ，情勢對侯就會更嚴峻。