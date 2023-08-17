新華社17日報導，中國科學院自動化研究所指出，該所研究人員成功打造全脈衝神經網路類腦認知智慧引擎「智脈」，並將其全面開源開放。該平台將為探索面向通用人工智慧的類腦智慧研究提供基礎支撐，助力探索自然智慧的計算本質和新一代人工智慧的發展。相關研究成果以封面文章的形式發表於細胞出版社旗下《Patterns》期刊。

據悉，「智脈」是一個基於類腦脈衝神經網絡的人工智慧與腦類比計算平台。它以多尺度生物可塑性原理為基礎，支援全脈衝神經網路建模，具備腦啟發的人工智慧模型以及腦功能和結構類比能力。

論文通訊作者、中國科學院自動化所研究員曾毅認為，只有充分借鑒人腦結構及其智慧機理以及自然演化的規律與機制，才能實現真正意義且對人類有益的人工智慧。

目前，「智脈」為類腦人工智慧和計算神經科學的研究者提供了一套相對完整的、系統化的介面元件，包括了不同精細程度的神經元計算模型，豐富的類腦學習與可塑性法則，不同的神經網絡連接模式，多樣的編碼方式，豐富的功能性腦區模型以及軟硬體協同系統。這為研發基於脈衝神經網路的人工智慧和計算神經科學研究提供了強有力的基礎設施。