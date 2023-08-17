台灣AV女優魏喬安本月15日在推特（現改名X）公布考上國立台灣大學人類學系的好消息，被網友盛讚很勵志，不過卻有人酸「先整形吧」，對此，魏喬安正面反擊。

112 學年度大學分發入學15日放榜，魏喬安分享查榜的結果，順利錄取台大人類學系，而選這個科系的原因，單純是有興趣，不需要再問。此外，魏喬安還幽默地說：「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生。」底下不少網友恭喜她，但也有人逆風酸「先整形吧」，魏喬安大方地回應：「簡單來說，早就整了，不過考個大學和整形的關聯是？」

魏喬安承認自己有整形，反問酸民整形跟考大學的關聯。（圖／IG@weijoannana）

魏喬安考上台大的事跡傳開後，身世跟著被挖出，她高中就讀師大附中語文資優班和英文辯論隊校隊，成績非常亮眼，但高一被家暴又遭校隊老師性騷擾，得了憂鬱症不得不休學一年，復學後又因家暴導致憂鬱症、焦慮和失眠越來越嚴重，住進松德急診室一個多月，再度休學一年，高中讀了5年才畢業。

魏喬安有著坎坷的求學背景。（圖／IG@weijoannana）

成年後魏喬安搬出家裡，存錢報名重考班，認真地為考試打拚，學測前還因躁鬱症發作失去閱讀能力，所幸她突破重重難關，順利錄取台大人類學系。被問到當女優的原因，魏喬安列了3點認真回應：「個人興趣」、「工作彈性、薪水高、環境安全」、「個人理念實踐」，而她打算拍到一段時間後就轉幕後，未來有機會想去德國。

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