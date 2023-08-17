民進黨立委賴品妤日前反對國民黨總統參選人侯友宜提出的能源政策，隨後被爆父親賴勁麟為雲豹能源董事長，遭疑反對核能是為保護家族事業，更被戲稱為「雲豹小公主」。媒體人張禹宣指出，雲豹公司剛出來時並非做能源，且資本額僅1000萬元，到如今市值超過百億元，就是吸政府血吸來的。

張禹宣昨（16）日在政論節目《關鍵時刻》表示，賴品妤被媒體追問雲豹能源上半年獲利高達21倍時，沒有辦法完整回答，但賴無法回答的他可以幫忙回答，就是吸政府血吸來的。

「這只是冰山一角。」張禹宣指出，雲豹能源於2021年時，併購一間汙水處理廠及一間儲能公司，隨後在2022年總共拿到56億元的政府標案。

張禹宣爆料，雲豹公司最初其實不是做能源的，且資本額僅1000萬元，但如今市值達到107億元，成長倍率非常誇張，且財政來源多數都是政府標案，「你可以講說當然沒有違法，但大家要問的是，你賴勁麟通天本領！」