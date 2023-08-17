今年以來海外主動型股票型基金報酬率在4成以者包括：摩根亞洲基金、瀚亞美國高科技基金、統一強漢基金、PGIM保德信全球醫療生化基金、瀚亞印度基金、野村全球品牌基金、安聯全球生技趨勢基金、景順全球科技基金等。

保德信指出，今年全球大走反彈行情，且主要聚焦部分產業，因此統計年迄今表現出色的海外股票基金，多以產業型基金為主，包括醫療、科技、品牌等皆榜上有名，且前10強基金的漲幅從39%至63%不等，明顯優於MSCI世界指數的13.28%，帶動基金規模跟著持續成長。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，醫療產業第二季財報表現亮眼，根據Factset統計，S&P500指數中的醫療產業第二季營收及獲利成長均超越市場平均，高達82%醫療企業營收超越預期，在十大產業中排名第一，若從獲利角度看更驚人，高達88%醫療企業獲利超越市場預期，在十大產業中排名第三。

江宜虔表示，今年的多頭主要由科技AI題材發動，在強彈之下科技類股股價評價已遠高於過去十年的平均水平，相比之下，醫療產業具備成長潛力而股價評價仍在合理區間，S&P500醫療產業指數目前相對於大盤的本益比處於5%的折價水準，其中折價幅度較大的包括齒科、醫療服務、生命科學工具，以及生物科技產業等，事實上，該指數長期對應大盤平均溢價11%，反映醫療類股投資價值浮現。

江宜虔進一步說明，從創新研發角度來看，醫療產業也相當具有競爭優勢，根據統計，2015年至2022年美國FDA核准的創新藥當中，同類藥品最佳療效的新藥占比穩定上升，顯示製藥及生技公司的研發能力持續提升；再者，FDA提供符合市場首見、創新療法的藥品快速通關資格，占整體送件比重的60%至74%，代表醫療產業的創新研發持續。