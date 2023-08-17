振宇五金今年上半年稅後淨利為2047萬元，每股盈餘1.06元，隨著傳統旺季來臨，振宇五金今年7月合併營收1億6998萬元，年成長2.31%，累計前7月合併營收達11億1197萬元，較去年同期成長4.58%。

截至7月底為止，振宇五金全台門市達74家；振宇五金持續積極展店，除了繼西屯區總部後再度與台中市政府財政局簽訂地上權興建的台中清水門市外，高雄楠梓門市亦於8月13日開幕，總店數來到76家。

振宇五金表示，公司將持續拓展市場版圖，目標是115年達成100家門市，為營運添助力。

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