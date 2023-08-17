受到低壓帶影響，南部地區17日上午下起傾盆大雨，鳳山區鳳林路、東福街口更出現路面下陷情況。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

受到低壓帶影響。氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，而在高雄鳥松區、鳳山區、三民區等地都出現淹水情況，九如路北上交流道積水也高達4分3的輪胎高度；也因積水出現多起狀況，有一台百萬BMW準備上九如交流道時熄火拋錨，卡在路中央動彈不得；而鳳山區也因雷雨猛烈，出現路面下陷狀況。

高雄市政府也針對大雷雨開設三級應變中心。網友們也被這場大雷雨嚇壞，紛紛留言「好可怕」、「根本像划船」，更有網友敲碗市長陳其邁放豪雨假。不過假還沒放，先出現多起積水狀況。

受到低壓帶影響，南部地區17日上午下起傾盆大雨，鳳山區鳳林路、東福街口更出現路面下陷情況。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

九如路北上交流道也因積水高達4分之3高度而封閉，然而就有一台BMW準備上九如交流道時熄火拋錨，卡在路中央動彈不得。警消獲報後前往現場協助，8時30分水位退至安全範圍，九如交流道也解除封鎖，開放通行。

鳳山區鳳林路、東福街口更出現路面下陷情況，高市議員李雅靜接獲通報後，立即派員到場關心，並通報相關單位緊急處理，提醒用路人行經該路段，減速慢行小心安全。

警方表示，鳳林路東福街路口路面損壞範圍，寬約3公尺長約5公尺，警方於現場拉起封鎖線管制，實施交通疏導，現場無人員受傷，已通知養護單位到場搶修。