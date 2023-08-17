一名55歲男子有糖尿病、高血壓、腎衰竭，近來吃完午餐後就大腦昏沉、全身肌肉酸痛如同重感冒，趕緊就醫。醫師詢問後發現，原來是因男子整天喝水量不到500毫升，尤其午餐後未再喝水，導致上述不適症狀。男子充分補水後，上述症狀也不藥而癒了。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》表示，上述男子原本每3個月回診一次，但近來他因身體極度不適，提早一個月回診。男子主訴，每次吃完午餐，就感覺大腦昏沉，記憶力、反應力嚴重衰退，全身肌肉也非常痠痛，如同重感冒。

洪永祥表示，經抽血、驗尿後發現，該男子的三高與尿酸數值都惡化了，且尿液極度濃縮。他進一步詢問男子喝水情形後得知，男子每日喝不到500毫升的水，即使午餐後喝咖啡，但也因咖啡利尿，使得身體水分加速流失。

他表示，由於水分嚴重不足，導致男子的認知能力低下、白天嗜睡、肌肉酸痛。他建議男子每天至少要喝2000毫升的水後，男子沒多久於回診時表示，原有如同重感冒的症狀都消失了。

洪永祥表示，人體有70%都是水份，若處於缺水狀態，腦部會出現頭痛、認知能力低下、白天嗜睡，肌肉出現疼痛、抽筋等現象，因此民眾務必要充分補水，以確保身體各器官正常運作，尤其要避免過濃的尿液對腎臟造成的嚴重危害。