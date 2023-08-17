迪士尼米奇系列套組引起粉絲與藏家的關注，可留意官方訊息。（琉璃工房提供）

邁入37年的琉璃工房破天荒取得迪士尼授權，推出「是你永遠的好朋友」米奇系列藝術公仔。琉璃工房表示，2023歡慶迪士尼100周年，這款限量產品透過琉璃工房的藝術創作觀點，邀大家一同見證這帶給無數世人歡樂、夢想與希望的雋永形象。

米奇藝術公仔每組包含5色琉璃米奇、全球限量100組，另挑選其中兩款推出單件特色版（金色海洋、金色星光），各限量299件，已吸引許多跨界藝術精品粉絲或公仔玩家關注搶購。

琉璃工房創辦人楊惠姍是第一位華人琉璃藝術家，創立第一個東方琉璃的文創品牌，累積37年工藝極致技術與實力的她，運用全新概念驅動創作，有別於過往經典穩重印象，呈現新時代的東方美學時尚，更是西方玻璃藝術界公認的亞洲鑄造玻璃最高形式。

楊惠姍表示：「我們用琉璃通透的光，來表示孩子們一個又一個的夢想，隨處而生，無所不在。對於成年人來說，可以說是再一次回歸純真，再一次挖掘記憶中的初心、迸發為了夢想而努力前進的力量；而米奇從光中走出來，就是一個美夢成真的過程，換言之，用光來傳遞夢想。」