「大鬍子」哈登突然在大陸公開行程痛批七六人總裁莫瑞是個騙子，且再也不想跟他在同一球隊共事的驚人言論持續發酵當中，《ESPN》知名球評帕金斯也在17日電視節目中提出警告，假如哈登還要這樣公開跟七六人對槓，有可能打完下個球季就不在NBA打球了。

「哈登所擁有的一切都可能沒了，假如他稍微不注意，下個球季他就不在這個聯盟了，」帕金斯表示，「你無法信任哈登，他在最近4、5年內待過火箭、籃網與七六人，他都不滿意。NBA誰都不需要，這聯盟可以放棄老將，每年都有一堆年輕新星加入，他們可以取代哈登，NBA會往前看。」

哈登跟七六人之間關係弄到如此水火不容，前提仍是哈登自以為跟莫瑞達成私下默契，只要他上季降薪幫助七六人招攬好手，今年夏天可以跳脫合約跟七六人完成頂薪續約，沒想到七六人高層反悔了，才讓哈登決定執行最後一年合約，且跟七六人提出交易申請，甚至放話想去快艇。

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