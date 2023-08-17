“James Harden has everything to lose and if he's not careful he could possibly be out of the league after next year... You can't trust him, he's been disgruntled for the last 4 out of 5 years...The NBA don't need him.”



—Kendrick Perkins



(via @ESPNNBA) pic.twitter.com/UjdsuLRVBP — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 16, 2023

「大鬍子」哈登突然在大陸公開行程痛批七六人總裁莫瑞是個騙子，且再也不想跟他在同一球隊共事的驚人言論持續發酵當中，《ESPN》知名球評帕金斯也在17日電視節目中提出警告，假如哈登還要這樣公開跟七六人對槓，有可能打完下個球季就不在NBA打球了。

「哈登所擁有的一切都可能沒了，假如他稍微不注意，下個球季他就不在這個聯盟了，」帕金斯表示，「你無法信任哈登，他在最近4、5年內待過火箭、籃網與七六人，他都不滿意。NBA誰都不需要，這聯盟可以放棄老將，每年都有一堆年輕新星加入，他們可以取代哈登，NBA會往前看。」

哈登跟七六人之間關係弄到如此水火不容，前提仍是哈登自以為跟莫瑞達成私下默契，只要他上季降薪幫助七六人招攬好手，今年夏天可以跳脫合約跟七六人完成頂薪續約，沒想到七六人高層反悔了，才讓哈登決定執行最後一年合約，且跟七六人提出交易申請，甚至放話想去快艇。