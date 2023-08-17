周三泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.28點或0.06%，為455.29點，盤中一度跌0.4%，觸及近一個月新低。

銀行股指數下跌0.7%，來到一周新低。業務重點在中國的匯豐控股下跌1.7%，為連續第五個交易日的下挫，股價來到逾兩個月新低，為589.8英鎊。

奢侈品巨頭LVMH集團和開雲集團(Kering)也分別下跌0.2%和0.4%。

中國一家重要信託公司中融信託的投資產品款項未能支付，以及中國房價的下跌，都加深了人們對房地產危機的擔憂，認為該危機正在減弱中國經濟成長的僅存動力。

晨星(Morningstar)策略師Michael Field說：「中國打噴嚏讓世界其它地區感冒；任何顯示中國經濟運行不佳的數據，都會對全球市場造成負面影響，尤其是對歐洲市場」。

初值的數據顯示，歐元區第二季GDP為季增0.3%。另外歐元區六月工業生產為月增0.5%。

受到中國經濟放緩影響，Stoxx 600指數今年以來僅上漲7.2%，表現遜於美國同行，遠低於標普500的上漲15.3%。

英國股市周三下跌0.4%，主要原因為英國央行較關切的核心CPI並未能降溫，市場加深對於升息的擔憂。

在個別股票中，由於Berenberg銀行下調評級，德國化工巨頭拜耳(Bayer)下跌1.7%，報51歐元。

保富集團(Balfour Beatty)執行長表示，該基礎設施公司在美國的辦公專案正面臨挑戰，隨後公司股價下挫10.6%，報310英鎊，表現墊底STOXX 600指數。