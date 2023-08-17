根據拜登這項命令，美國企業想要投資中國大陸有關半導體、量子運算以及人工智慧等，部分敏感且先進科技的公司，都得先經過美國政府同意，且需要提供美國情報單位渴望得到的中國大陸經濟方面的各項消息。

CIA前高層指出，美國老羅斯福總統曾提出恩威並濟，胡蘿蔔加大棒的觀點，拜登新簽的行政命令就代表棒子已經出來了。這些投資陸企的美國公司，早晚都得拿出的任何新訊息，將有助於美國情報單位重新調整對間諜活動的因應措施，也包括或將威脅到國安的新科技等。

因此，這些高牆必須拆除，也就是說，必須避免擁有高科技的大規模毀滅性武器出現。美國政府不再用禮貌的方式拿取中國大陸情報，取而代之的警告對方，若不配合交出將受到法律懲罰。

彭博社求證美國財政部以及ODNI（國家情報總監辦公室），雙雙不是拒絕評論，不然就是沒有回應。不過，彭博社指出，上周這份行政命令內有關境外投資的限管範圍沒那麼大，且許多細節也不清楚，可能要到明年輪廓才會更清楚。

其中，有條規則是向這些提供消息的美企保證，這些訊息只會用在國家安全上，同時美國政府也會做好保密措施。前FBI（聯邦調查局）認為，中國大陸與美國之間其實競爭的面向就是經濟。

美國企業不管願不願意，都將參與中美之間的這場競爭大戰中。拜登這項新的行政命令，也是美國的另一層保證，因為將確保這些投資陸企的美國公司，不會傷及美國的國家安全利益。

雖然美國風投以及私募股權等業者都曾向美國政府保證，自己在中國大陸投資業務不會損及美國國安，希望未來的管控範圍能再縮小。但美國政府就是要掌握中國大陸的一切，像是正在做什麼事、跟誰一齊做，還有進度到哪裡等。