有「情色女王」封號的日本女星壇蜜，2019年閃婚漫畫家清野通後，活躍在綜藝節目，不過她日前被發現暴瘦成皮包骨，甚至傳出疑似婚變，隨後便宣布暫時停工休養，怎料一個月前才宣布復工的她，身體再度出現狀況，缺席兩周電視台錄影。

根據日媒報導，壇蜜今年四月宣布停工，7月5日復出時坦言，因為經歷奶奶及寵物貓離世，自從春天開始發現自己睡不著，無法進食，甚至無法坐在椅子上錄影，所以決定停工，更感性提到是丈夫幫助她走出來的，「家人、丈夫幫助了我」。

壇蜜被直擊瘦到剩皮包骨。（圖/翻攝自推特）

然而，好不容易復工的她，近日連續缺席8月9日、16日的電台節目，節目單位表示：「目前都會休息」；對此，壇蜜透過部落格發文，強調狀況正在好轉，也更新部落格文章：「雖然還沒有完全恢復狀態，如果你願意想著我的話，是我的榮幸」，粉絲見狀留言希望她好好休息，怕她太勉強工作。

壇蜜發文坦言身體狀況未完全恢復。（圖／翻攝自部落格）

事實上，壇蜜去年曾被媒體直擊，她雙頰明顯凹陷，雙眼略顯無神，且氣色看起來不是很好，而愛泡湯的她也被常客爆料，她過去一周泡湯3次，但是今年以來只有去過幾次，還說：「她（壇蜜）曾說因頭暈很煩惱，身體也越來越瘦」，如今再次停工讓外界相當擔心。